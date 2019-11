Buchautor

Prince

Prince, geboren 1958 als Prince Rogers Nelson, war Sänger, Komponist, Songwriter und Musikproduzent, Schauspieler und Regisseur. Er gewann unter anderem einen Oscar in der Kategorie "Beste Filmmusik" für den Musikfilm "Purple Rain" und sieben Grammy Awards. 2004 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Prince verstarb im April 2016 in seinem Studio und Zuhause Paisley Park.