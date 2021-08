Buchautor

Peter Karoshi

Peter Karoshi, geboren 1975 in Graz, ist ein österreichischer Schriftsteller und Historiker. Er studierte Geschichte, Anglistik und Amerikanistik an der Universität Graz. Von 1999 bis 2005 war er am transdisziplinären Spezialforschungsbereich Moderne - Wien und Zentraleuropa um 1900 im Fachbereich Österreichische Geschichte in Graz tätig und forschte über Heterogenitäten, Pluralitäten und Gedächtniskulturen in Vielvölkerstaaten. Peter Karoshi lebt in Wien.