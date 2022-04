Buchautor

Paul Mendes-Flohr

Paul Mendes-Flohr, geboren 1941 in New York, lehrte an der Universität von Chicago und an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf der Entwicklung des jüdischen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert, vor allem im deutschsprachigen Raum. Er ist Mitherausgeber der Martin-Buber-Werkausgabe und Autor des Buches "Jüdische Identität - Die zwei Seelen der deutschen Juden" (2004).