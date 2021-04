Buchautor

Park Min-gyu

Park Min-gyu, geboren1968 in Ulsan, Gyeongsangnam-do, ist ein südkoreanischer Schriftsteller. Er studierte Kreatives Schreiben mit dem Hauptfach Lyrik an der Chung-Ang University in Seoul. Nach seinem Studium arbeitete er in verschiedenen Unternehmen und als Chefredakteur eines Lokalmagazins.