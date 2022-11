Buchautor

Olivia Kuderewski

Olivia Kuderewski, 1989 geboren, hat vergleichende Literaturwissenschaft in Augsburg und Sevilla und literarisches Schreiben in Hildesheim studiert. Sie lebt in Berlin und arbeitet unter anderem als freie Sachbuch-Lektorin. Ihr Debütroman "Lux" wurde 2021 mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis ausgezeichnet.