Buchautor

Norris von Schirach

Norris von Schirach, 1963 in München geboren, arbeitete nach Abitur und kaufmännischer Ausbildung in London und New York. Nach dem Studium lebte er von 1993 bis 2003 in Moskau, später in Kasachstan und Australien, heute in Rumänien. 2018 erschien sein erster Roman "Blasse Helden", unter dem Pseudonym Arthur Isarin.