Buchautor

Norberto Bobbio

Norberto Bobbio, 1909 in Turin geboren, lehrte Rechts- und Staatsphilosophie an verschiedenen italienischen Universitäten. Bobbio hat zahlreiche Schriften zur Theorie von Politik, Demokratie und Recht verfasst. Er war Ehrendoktor verschiedener europäischer Universitäten und Ehrenvorsitzender der Società europea di cultura. Im Juli 1984 wurde er Senator auf Lebenszeit. Norberto Bobbio starb 2004 in Turin.