Buchautor

Norbert Herold

Norbert Herold, geboren 1942 in Hamburg, studierte Grafik Design und arbeitete anschließend in der Werbung. Von 1995 bis 2005 unterrichtete er an der HFF München, der Filmhochschule Ludwigsburg und dem Bauhaus Weimar. Fotoausstellungen in Siena, Dresden, Weimar München,Wetzlar, Stuttgart und Freiburg.