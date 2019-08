Buchautor

Niko Tinbergen

Niko Tinbergen, geboren 1907 in Den Haag, gestorben 1988 in Oxford, war ein niederländischer Zoologe und Ethologe. Zwischen 1940 und 1949 war er Professor an der Universität Leiden, von 1949 bis 1974 an der University of Oxford. 1955 nahm er die britische Staatsbürgerschaft an. Gemeinsam mit Patrick Bateson, Robert Hinde und William Thorpe trug Nikolaas Tinbergen nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich dazu bei, das biologische Fachgebiet der Verhaltensforschung in Großbritannien zu etablieren. Zusammen mit Karl von Frisch und Konrad Lorenz wurde Tinbergen 1973 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.