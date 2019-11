Buchautor

Nicola Pugliese

Nicola Pugliese, 1944 in Mailand geboren, verbrachte jedoch fast sein ganzes Leben als Journalist in Neapel. "Malacqua", sein erster und einziger Roman, wurde 1977 von Italo Calvino bei Einaudi veröffentlicht. Pugliese verstarb 2012 im Dörfchen Avella in Kampanien.