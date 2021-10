Buchautor

Nguyen Phan Que Mai

Nguyen Phan Que Mai, 1973 geboren, erlebte als Kind und Jugendliche die Folgen der Zerstörung ihres Landes durch den Vietnamkrieg. Sie arbeitete unter anderem als Händlerin, bevor sie in Australien studieren konnte. Sie hat etliche Bücher auf Vietnamesisch publiziert, "Der Gesang der Berge" ist ihr erster Roman in englischer Sprache. Nguyen Phan Que Mai lebt mit ihrer Familie in Jakarta.