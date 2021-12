Buchautor

Natasha Pulley

Natasha Pulley, geboren 1988, studierte in Oxford Englische Literatur. Nach Stationen im Buchhandel und bei der Cambridge University Press in den Bereichen Astronomie und Mathematik setzte sie ihre Studien in Tokyo fort. Sie erhielt ein Stipendium der Gladsone's Library als Writer in Residence. Gegenwärtig hat sie Lehraufträge an den Universitäten von Bath und Cambridge. Ihr Debüt "The Watchmaker of Filigree Street" gewann den Betty Trask Award. Natasha Pulley lebt in Bristol.