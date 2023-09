Buchautor

Nadine Jenke

Nadine Jenke, geb. 1988, studierte Zeitgeschichte und Soziologie an der Universität Potsdam. Parallel arbeitete sie als wissenschaftliche Hilfskraft am Zentrum für Zeithistorische Forschung. Nach einem Volontariat in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora war sie Ausstellungsassistentin im Museum in der Kulturbrauerei Berlin und zuletzt wissenschaftliche Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau. Sie promoviert bei Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller an der FSU Jena.