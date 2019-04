Buchautor

Mustafa Khalifa

Mustafa Khalifa, 1948 geboren und in Aleppo in Syrien aufgewachsen, engagierte sich schon früh politisch gegen das Regime von Hafiz al Assad und wurde deshalb zweimal verhaftet. 2006 konnte er in die Vereinigten Arabischen Emirate ausreisen; von dort gelangte er nach Frankreich. Sein Roman "Das Schneckenhaus" erschien 2007 auf Französisch.