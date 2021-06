Buchautor

Moritz Mathies

Moritz Matthies ist das Pseudonym eines Autoren-Duos: Hans Rath, 1965 geboren, studierte Philosophie, Germanistik und Psychologie in Bonn und lebt als Drehbuchautor in Berlin. Edgar Rai, 1967 geboren, studierte Musikwissenschaften und Anglistik in Marburg und Berlin und lebt ebenfalls als Autor in Berlin.