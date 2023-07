Buchautor

Mike Johansen, geboren 1895 als Mychajlo Herwasijowytsch Johansen in Charkiw, gestorben 1937 in Kiew, ist einer der wichtigsten Vertreter der als "Rosstriljane widrodschennja" (Hingerichtete Wiedergeburt) bezeichneten jungen ukrainischen Schriftsteller der 1920er Jahre, die im Terror Stalins ermordet wurden. Geleitet von der Vision einer in der westeuropäischen Tradition verankerten eigenständigen ukrainischen Literatur war er eine Schlüsselfigur seiner Zeit.