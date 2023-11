Buchautor

Michael Spyra

Michael Spyra, geboren 1983 in Aschersleben, ist Schriftsteller, diplomierter Sprechwissenschaftler, Erzieher, lebt in Halle. Zuletzt erschienen die Gedichtbände "Die Berichte des Voyeurs" (2021) und "In Auflösung begriffen" (2023).