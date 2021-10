Markus Rex

C. Bertelsmann Verlag, München 2020

ISBN 9783570104149, Gebunden, 320 Seiten, 28.00 EUR

Durchgängig farbig illustriert. Am 20. September 2019 startete die größte Arktisexpedition aller Zeiten: Die "Polarstern" verließ den Hafen von Tromsö, um sich am Nordpol einfrieren zu lassen. An Bord…