Buchautor

Lisa Taddeo

Lisa Taddeo, geboren 1979 oder 1980 in New Jersey, USA, ist Journalistin. Sie schreibt popkulturelle Features für Esquire, New York, Elle, Observer und viele andere. Für ihre Storys wurde sie bereits zwei Mal, 2017 und 2019, mit dem Pushcart Prize ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Connecticut. "Three Women" ist ihr erstes Buch.