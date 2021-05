Buchautor

Lisa Krusche

Lisa Krusche, geboren 1990 in Hildesheim, studierte Kunstwissenschaften an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig (HBK). Sie veröffentlichte in Zeitschriften und Anthologien, u.a. in "Mindstate Malibu. Kritik ist auch nur eine Form des Eskapismus". "Unsere anarchistischen Herzen" ist ihr erster Roman.