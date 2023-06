Buchautor

Lisa Feldman Barrett

Lisa Feldman Barrett, geboren 1963 in Toronto, Kanada, ist Professorin für Psychologie an der Northeastern University und lehrt darüber hinaus an der Harvard Medical School und am Massachusetts General Hospital in den Bereichen Psychiatrie und Radiologie. Gemeinsam mit dem Stanford-Professor und Psychologen James Gross gründete sie die Society for Affective Science, die sich der Förderung der Grundlagen- und angewandten Forschung zum Thema Emotionen und Affekt widmet. Außerdem ist sie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion Review. Lisa Feldman Barrett lebt in Boston.