Buchautor

Linn Penelope Micklitz

Linn Penelope Micklitz, geboren 1992, studierte Philosophie an der Universität Leipzig und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut. Sie hatte verschiedene Lehraufträge inne und ist tätig als freie Literaturkritikerin und Literaturredakteurin beim Leipziger Stadtmagazin kreuzer. Von November 2021 bis Februar 2023 war sie Geschäftsführerin am Deutschen Literaturinstitut.