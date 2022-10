Buchautor

Linde Rotta

Linde Rotta, 1937 in Eisenstadt in Österreich geboren, arbeitete als Sekretärin und später als Journalistin, unter anderem für den WDR, den Dlf und die "Brigitte". Sie schreibt Erzählungen, Essays, Gedichte und Hörspiele und ist Mitglied des Verbandes Deutscher Schriftsteller. Sie war mit dem Schriftsteller Erich Loest verheiratet und lebt heute in Leipzig.