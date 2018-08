Buchautor

Lim Chul Woo

Lim Chul Woo, geboren 1954 auf Wando, Provinz Süd-Cholla) ist ein südkoreanischer Schriftsteller. Lim wurde in einem Dorf auf der südkoreanischen Insel Wando geboren. Er studierte Englische Sprache und Literatur an der Sogang Universität in Seoul. Später wechselte er auf die Universität Chonnam in Kwangju, wo er 1996 promovierte. Als Student erlebte er 1980 den Kwangju-Aufstand mit, bei dem zahlreiche Demonstranten durch das Militär umgebracht wurden. Lim ist als Professor für Kreatives Schreiben an der Hanshin University tätig. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.