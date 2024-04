Buchautor

Laura Leupi

Laura Leupi, geboren 1996 in Zürich, arbeitet für verschiedene Theater und schreibt Prosa- und Performancetexte. Zuletzt war sie Artist in Residence in der Dogo Residenz für Neue Kunst in Lichtensteig (Schweiz). "Das Alphabet der sexualisierten Gewalt" entstand dort und wurde beim Bachmannpreis 2023 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.