Lana Atakisieva

Lana Atakisieva, 1988 in Saratow in Russland geboren und in Baku in Aserbaidschan aufgewachsen, kam mit ihrer Schwester und ihrer Mutter im Alter von 15 Jahren nach Deutschland. Sie absolvierte den Bachelorstudiengang gehobener Polizeivollzugsdienst und schrieb ihre Abschlussarbeit zum Thema Migranten in der Berliner Polizei: Motivation und Hemmnisse von Bewerbern mit Migrationshintergrund. Heute ist sie Polizeioberkommissarin und arbeitet als Streifenpolizistin in Berlin-Neukölln.