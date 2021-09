Buchautor

Kyra Groh

Kyra Groh wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Sie begann bereits mit elf Jahren, ihre ersten Kurzgeschichten zu verfassen, und seither ist das Schreiben ihr fester Begleiter. Bisher hat sie fünf Romane veröffentlicht. "Sicherheit ist eine verdammt fiese Illusion" ist ihr erstes Buch für Jugendliche. Sie lebt in Frankfurt am Main.