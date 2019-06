Buchautor

Khalaf Ali Alkhalaf

Khalaf Ali Alkhalaf, geboren 1969 in Raqqa, ist Dichter und Schriftsteller. Er lebte von 1993 bis 2001 in Saudi-Arabien, zog dann im selben Jahr nach Griechenland und blieb dort bis zum Sommer 2002. Er ging zurück nach Syrien und kehrte schließlich wieder nach Saudi-Arabien zurück. Im Frühjahr 2008 verließ er Saudi-Arabien, ging nach Ägypten und blieb in Alexandria. Seit 2014 lebt er in Schweden. Khalaf studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Aleppo. Außerdem studierte er Internationale Beziehungen an der Universität Malmö und machte einen Master in Journalistik an der Universität Södertörn.