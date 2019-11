Buchautor

Katja Schwaller

Katja Schwaller lebt als freie Übersetzerin und Publizistin in San Francisco. Sie studierte Fachübersetzen und kritische Stadtforschung in Zürich und San Francisco und doktoriert ab Herbst 2019 an der Stanford University. Davor war sie lange in aktivistischen Zusammenhängen in Zürich aktiv und bediente als DJ Maladroite die Plattenteller.