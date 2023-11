Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Mainz 2023

ISBN 9783871621161, Gebunden, 128 Seiten, 18.00 EUR

Die drei herausragenden Beispiele der ostasiatischen Literatur in diesem Band beschwören die über Jahrhunderte hinweg ungebrochene Faszination des Lebens in einer einfachen Hütte in der Natur. Der Tang-Dichter…