Buchautor

Juri Johannson

Juri Johansson, im schwedischen Norrköping geboren und in Süddeutschland aufgewachsen, studierte Germanistik in Freiburg und Creative Writing in Malmö. Er lebt in der Nähe von Nürnberg, "Von Schildflöten, Herdmännchen und Großmaulnashörnern" ist sein erstes Buch.