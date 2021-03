Buchautor

Julius Thesing

Julius Thesing, geboren 1990 in Dülmen, wollte mal Kommunikationsdesigner werden, wechselte an der Münster School of Design dann aber doch zum Schwerpunkt Illustration. 2020 schloss er darin sein Bachelor-Studium ab. Er arbeitet als festangestellter Designer und freiberuflicher Illustrator in Münster.