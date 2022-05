Buchautor

Julia Strachey

Julia Strachey, geboren 1901 in Indien, war Lytton Stracheys Nichte. Sie arbeitete als Model und Fotografin. Ihre Ehe mit Stephen Tomlin zerbrach nach kurzer Zeit, 1939 lernte sie Lawrence Gowing kennen, mit dem sie dreißig Jahre zusammenlebte. Sie gehörte zur Bloomsbury Group und schrieb neben zahlreichen Kurzgeschichten die Romane "Heiteres Wetter zur Hochzeit", der 1932 in der Hogarth Press erschien, und "The Man on the Pier" (1951). "Cheerful Weather for the Wedding" wurde 2012 verfilmt. Julia Strachey starb 1979.