Buchautor

Juha Virta

Juha Virta, geboren 1950 in Turku, ist ein finnischer Pädagoge, Medienkünstler und Kinderbuch-Autor. Von 1991 bis 1998 studierte er an der Universität Turku Geschichte, Anglistik und Gesellschaftswissenschaft. Von 2001 bis 2004 war er als technischer Experte und App-Designer bei dem finnischen Telekommunikations-Unternehmen DNA Oyj beschäftigt. Seit Anfang 2009 ist er als Geschichts-Lehrer in Espoo tätig.