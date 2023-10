Buchautor

Judith Kopp

Judith Kopp studierte Kulturwissenschaften und Soziologie in Luzern, Genf und Frankfurt am Main. Von 2011 bis 2018 war sie im Europareferat der Menschenrechtsorganisation PRO ASYL tätig, wo sie sich schwerpunktmäßig mit der Situation an den europäischen Außengrenzen und der EU-Kooperation mit Transit- und Herkunftsstaaten befasste. Als Mitglied der Nachwuchsforschungsgruppe "Transformation der Europäischen Migrationspolitik in der Krise" promoviert sie an der Universität Kassel zum Diskurs um "Fluchtursachenbekämpfung" im Kontext des Sommers der Migration 2015.