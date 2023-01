Buchautor

Jordan Crane

Jordan Crane, geboren 1973, ist Comic-Künstler und lebt mit seiner Familie in Los Angeles. Er trat erstmals 1996 mit der kultigen Comic-Anthologie "NON" in Erscheinung. Für seine Comic-Serie "Uptight", in der er Kurzgeschichten veröffentlichte und teilweise sein langjähriges Werk "Zwei bleiben" fortführte, gewann er zwei Ignatz Awards und wurde 2017 für den Eisner Award nominiert. An dem Buch hat Crane mehr als 20 Jahre gearbeitet.