Buchautor

Jörg Rothkamm

Jörg Rothkamm, geb. 1973 in Lübeck, studierte Musikwissenschaften, Theaterwissenschaft und Philosophie in Hamburg und Wien. Von 1999 bis 2002 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg