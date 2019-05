Buchautor

Joe Lederer

Joe Lederer, 1904 in Wien geboren, war Privatsekretärin und veröffentlichte 1928 ihren ersten Roman "Das Mädchen George". Neben Romanen und Novellen, die nun in rascher Folge erschienen, schrieb sie auch für den Film. Im Juli 1935 wurde ihr literarisches Werk verboten. Lederer emigrierte erst nach Shanghai, dann nach London. Nach dem Krieg ließ sie sich in München nieder. 1987 starb Lederer dort fast vergessen.