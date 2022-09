Buchautor

Jenny Tinghui Zhang

Jenny Tinghui Zhang, geboren um 1990 in Changchun, China, ist in Austin, Texas, aufgewachsen, wo sie auch heute lebt. Sie hat an der University of Wyoming studiert, in mehreren Zeitschriften veröffentlicht und für ihr Schreiben mehrere Stipendien erhalten. "Fünf Leben" ist ihr Debütroman.