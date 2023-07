Buchautor

Jennette McCurdy

Jennette Michelle Faye McCurdy, geboren am 26. Juni 1992 in Long Beach, Kalifornien, ist eine US-amerikanische Autorin, Regisseurin und Singer-Songwriterin sowie ehemalige Schauspielerin. Popularität erlangte sie durch die Rolle als Samantha "Sam" Puckett in der Fernsehserie iCarly. Daraufhin spielte sie dieselbe Rolle in Sam & Cat, einem Ableger der Serien Victorious und iCarly.