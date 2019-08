Buchautor

Jakob Stein

Jakob Stein lebt Frankfurt am Main. In seiner Berufslaufbahn arbeitete er sowohl im Buchhandel als auch bei verschiedenen Verlagen. Aktuell ist er in der Werbe- und Medienbranche tätig. Von ihm sind bereits erschienen: "Tödliche Tropfen" (2016), "Um jeden Preis" (2014) und "Doppelmord á la carte" (2013).