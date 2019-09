Buchautor

Ingo Lenßen

Ingo Lenßen, geboren 1961 in Krefeld, ist ein deutscher Jurist und Fachanwalt für Strafrecht. Bekannt wurde er als TV-Schauspieler. Er studierte Rechtswissenschaft von 1982 bis 1986 an der Universität Konstanz und von 1989 bis 1990 Europawissenschaften am Europainstitut der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. In seiner eigenen Kanzlei ist er als Fachanwalt für Strafrecht und außerdem in den Bereichen des Ehe- und Familien- sowie des Erbrechts tätig. Lenßen spielte zunächst in der Sat.1-Serie Richter Alexander Hold mit. Von März 2003 bis November 2009 hatte er mit Lenßen & Partner eine eigene Serie, in der er als Anwalt im Vorfeld einer Verhandlung ermittelte oder Detektive zur Observierung von Personen beauftragte.