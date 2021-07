Buchautor

Ingeborg Schober

Ingeborg Schober, geboren 1947 in Sonthofen, hatte als Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung begonnen, arbeitete als Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk und später als freie Journalistin für zahlreiche Print- und Hörfunkmedien in den Bereichen Popmusik, Entertainment und Jugendkultur. Sie war u.a. Autorin von Büchern über Amon Düül, Janis Joplin und Jim Morrison. Ingeborg Schober starb 2010 in München.