Buchautor

Helga Lüdtke

Helga Lüdtke, geboren 1942 in Barth/Vorpommern, ist eine deutsche Bibliothekarin und Autorin. Sie war bis 2004 Lektorin (Bestandsmanagement) an der Stadtbücherei Frankfurt a. M. Von 1974 bis 2017 arbeitete sie als Rezensentin des Medienservice der ekz und von 2003 bis 2007 als Lehrbeauftragte an der Hochschule der Medien in Stuttgart (Online-Information Services).