Buchautor

Helene Bukowski

Helene Bukowski, geboren 1993 in Berlin, studiert Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Sie war Co-Autorin des Dokumentarfilms "Zehn Wochen Sommer", der 2015 einen Grimme Sonderpreis für Kultur erhalten hat, und war Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift "BELLA triste". 2016 war sie zur Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Colloquiums Berlin eingeladen. Ihre Texte erscheinen in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien.