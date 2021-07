Buchautor

Hans Joachim Marx

Hans Joachim Marx, geboren 1935 in Leipzig, ist Musikhistoriker. Er studierte an den Musikhochschulen Leipzig und Freiburg i.Br. (u.a. bei E. Picht-Axenfeld) und den Universitäten Freiburg i.Br. (R. Hammerstein) und Basel (L. Schrade, A. Schmitz). Von 1973 bis 2001 war er Professor für europäische Musikgeschichte an der Universität Hamburg. Von 1968 bis 1997 leitete er die Symposien der Karlsruher Händel-Akademie, deren Veröffentlichungen er herausgab. 1984 gründete er die Göttinger Händel-Beiträge.