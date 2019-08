Buchautor

Hannah Witton

Hannah Witton, geboren 1992, ist eine britische Webvideoproduzentin und Autorin. Auf ihrem gleichnamigen Youtube-Kanal spricht sie über Sexualität, Beziehungen, chronische Krankheiten und Behinderung. Witton wuchs in Manchester auf und verbrachte ein Jahr ihrer Kindheit in Austin, Texas. Witton studierte von 2011 bis 2014 Geschichte an der Universität Birmingham. Nach ihrem Bachelorabschluss zog sie nach London, wo sie seitdem hauptberuflich als Youtuberin tätig ist.