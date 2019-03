Buchautor

Gesine Grotrian

Gesine Grotrian, in Braunschweig aufgewachsen, entwickelt, zeichnet und gestaltet Kinder- und Jugendbücher wie "Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z" (Preis der Stiftung Buchkunst; Das schönste deutsche Buch 2014), "Bäng! 60 gefährliche Dinge, die mutig machen" (beide mit Anke M. Leitzgen) und "Iss was?! Tiere, Fleisch & ich" (nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2017). Sie arbeitet außerdem als Familientherapeutin und lebt mit ihrer Familie in Berlin.