Buchautor

Gesa Jessen

Gesa Jessen, geboren 1989, lebt in Berlin und arbeitet als Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Sie hat Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und wurde mit der Arbeit "Nature after Romanticism" zur Beziehung von Natur und Literatur im 19. Jahrhundert an der University of Oxford promoviert.