Buchautor

G.E. Trevelyan

G. E. [Gertrude Eileen] Trevelyan, geboren 1903 geboren in Bath, Somerset, gestorben 1941, besuchte das Princess Helena College und die Lady Margaret Hall in Oxford. Als Freigeist lebte sie in einer Frauenresidenz in Bermondsey, später in Kensington, und konnte sich dank eines kleinen Erbes aufs Schreiben konzentrieren.